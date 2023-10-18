تراند اليوم : وظائف خالية بشركة كاوبوي وأباتشي لجميع المؤهلات

تعلن شركة المصريون المتحدون “كاوبوي وأباتشي” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة في المنيا واسيوط وسوهاج وبورسعيد، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط ورابط التقديم كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة كاوبوي وأباتشي

مطلوب مدير فرع، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وخبرة في مجال الفاست فود فرايد تشيكن.

مطلوب مساعد مدير فرع خبرة لا تقل عن سنتين، وخبرة في مجال الفاست فوود.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وأن يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، ويشترط التفرغ التام.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية، حسب الخبرة، كما توفر الشركة سكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، ويوم إجازة في الأسبوع.

رابط التقديم على وظائف شركة كاوبوي وأباتشي

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى تسجيل البيانات عبر استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة كاوبوي وأباتشي“.