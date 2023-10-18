تراند اليوم : فرص عمل بشركة سيركل كي لجميع المؤهلات

تعلن شركة سيركل كي عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من كاشير ومساعدين شيف وويتر، للعمل في فرع الشركة بالإسماعيلية، ونستعرض الآن من خلال مصر فايف تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها.

وظائف شركة سيركل كي

مطلوب كاشير، والعمل 8 ساعات.

مطلوب ويتر وعدد ساعات العمل 10 ساعات.

مطلوب مساعدين شيف، والعمل 10 ساعات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، عليا ومتوسطة وفوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويشترط التفرغ التام.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، والعمل 10 ساعات يوميًا، ويوم إجازة في الأسبوع.

كيفية التقديم على وظائف شركة سيركل كي

للتقديم على الوظائف المطلوبة، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة سيركل كي” وللاستعلام يرجى التواصل من خلال الأرقام التالية/ واتس آب: 01271408432