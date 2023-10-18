تراند اليوم : للخريجين والطلبة فرص عمل بشركة أمريكانا من الجنسين برواتب مجزية

تعلن شركة أمريكانا من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بفروع القاهرة والتجمع والجيزة والهرم وأكتوبر، للمؤهلات المتوسطة من الخريجين والطلاب، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف تفاصيل الوظائف والشروط وطرق التقدم إليها، كالتالي:

وظائف شركة أمريكانا

مطلوب أعضاء فريق.

مطلوب مندوبين توصيل.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط من الخريجين والطلبة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، والوظائف متاحة للجنسين.

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وتقدم أمريكانا للعاملين بها رواتب مجزية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى وجبة يوميًا وتبس، مع توفير مواصلات من اقرب نقطه للدائري، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف شركة أمريكانا

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التقديم عبر التسجيل باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أمريكانا” ثم الحضور إلى العنوان التالي: كنتاكي شبرا الخيمه الشارع الجديد أمام معهد زوسر، وللاستفسار يرجى التواصل عبر الأرقام التالية /واتس آب: 01285521826 / 01277713284 / 01285520985 / 01285521024