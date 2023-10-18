تراند اليوم : وظائف خالية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للعمل بمختلف محافظات الجمهورية.. تعرف على الشروط

تعلن الشركة القابضة للصوامع والتخزين من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، على أن يكون العمل بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة، بالمحافظات التالية “الشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والاسماعيلية والإسكندرية والسويس والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيح”، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم عليها.

وظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

مطلوب مهندسين كهرباء، بكالوريوس هندسة كهربائية.

مطلوب مهندسين ميكانيكا، بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا.

مطلوب فنيين كهرباء، دبلوم صناعي قسم كهرباء.

مطلوب فنيين ميكانيكا، دبلوم صناعي ميكانيكا.

مطلوب أخصائي زراعي، بكالوريوس زراعة.

مطلوب فنيين زراعي، دبلوم زراعي.

مطلوب أمين عهدة قمح، مؤهل متوسط.

مطلوب وزان، مؤهلات متوسطة، ويشترط الحصول على رخصة وزان سارية.

مطلوب مندوب أمن مؤهلات متوسطة.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي مناسب حسب كل وظيفة.

أن يكون خريج جامعة حكومية.

أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة أعلاه.

أن لا يزيد السن عن 30 سنة في 1/1/2024.

أن يجتاز كافة الاختبارات الخاصة بالشركة.

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رابط التقديم على وظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

أوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة، والتقديم متاح ابتداء من اليوم وتم تمديده حتى 25 أكتوبر 2023.