تراند اليوم : وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق براتب 8200 جنية ولا يشترط مؤهل

تعلن شركة ماميبا لمستحضرات التجميل وإنتاج مستلزمات الفنادق، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بفروع الشركة بالسادس من أكتوبر، برواتب مجزية تبدأ من 3600 جنية إلى 8200 جنية ولا يشترط مؤهل، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة ماميبا

مطلوب عمال بقسم البلاستيك.

مطلوب فنيين طباعة لطباعة المنتجات البلاستيكية.

الشروط والمزايا

لا يشترط مؤهل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجال طباعة البلاستيك.

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وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 3600 جنية إلى 8200 جنية، بالإضافة إلى وجبات ومواصلات، ويومين إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة ماميبا

للتقديم على وظائف شركة ماميبا يرجى التسجيل من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ماميبا” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان والخبرة وغيرها من البيانات، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية/ واتس آب: 01274023114 – 01033828764