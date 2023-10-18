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تراند اليوم : وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق براتب 8200 جنية ولا يشترط مؤهل

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تعلن شركة ماميبا لمستحضرات التجميل وإنتاج مستلزمات الفنادق، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بفروع الشركة بالسادس من أكتوبر، برواتب مجزية تبدأ من 3600 جنية إلى 8200 جنية ولا يشترط مؤهل، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة ماميبا

وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق براتب 8200 جنية ولا يشترط مؤهل

وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق براتب 8200 جنية ولا يشترط مؤهل
  • مطلوب عمال بقسم البلاستيك.
  • مطلوب فنيين طباعة لطباعة المنتجات البلاستيكية.

الشروط والمزايا

لا يشترط مؤهل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجال طباعة البلاستيك.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 3600 جنية إلى 8200 جنية، بالإضافة إلى وجبات ومواصلات، ويومين إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق براتب 8200 جنية ولا يشترط مؤهل 1

وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق براتب 8200 جنية ولا يشترط مؤهل

كيفية التقديم على وظائف شركة ماميبا

للتقديم على وظائف شركة ماميبا يرجى التسجيل من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ماميبا” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان والخبرة وغيرها من البيانات، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية/ واتس آب: 01274023114 – 01033828764

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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