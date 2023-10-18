تراند اليوم : وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس

تعلن شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد 39 وظيفة إدارية وهندسية، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، في مختلف التخصصات، على أن يكون العمل في الرياض والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقصيم وتبوك، وفي السطور التالية نقدم على موقع مصر فايف الوظائف المتاحة والشروط والتخصصات.

وظائف شركة المياه الوطنية

أخصائي إدارة البرامج التعليمية.

رئيس قسم التصميم الهندسي.

مدير البرنامج.

رئيس قسم الحماية من الحرائق.

مدير مشروع.

رئيس قسم المياه.

مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول.

مسؤول التحصيل الحكومي.

مدير إدارة العقود.

مندوب تحصيل المساكن.

أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق.

رئيس قسم العلاقات الحكومية.

أخصائي الحماية من الحرائق.

رئيس قسم مراقبة التكاليف.

مدير الخدمات المشتركة.

مدير البيئة.

مدير مراقبة أداء المشروع.

منسق التوزيع.

خبير التخطيط الاستراتيجي للمشاريع.

قائد تخطيط مشاريع الصرف الصحي.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم كحد أدنى في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن تتوفر الخبرات والمهارات المحددة وفقا لكل وظيفة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الآلي.

أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة.

أماكن العمل:

الرياض.

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

الطائف.

جدة.

تبوك.

القصيم.

وظائف أخرى: –

التخصصات المطلوبة ورابط التقديم:

أوضحت شركة المياه الوطنية عدة تخصصات متاحة للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة، وهي كالتالي “إدارة أعمال – موارد بشرية – إدارة المشاريع – العلاقات العامة – الصحة والسلامة – الهندسة – الهندسة المدنية “، وللتقديم على الوظائف من خلال التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة المياه الوطنية“.