تراند اليوم : فرص عمل بشركة أكسيد مصر للمؤهلات العليا برواتب مجزية

تعلن شركة أكسيد مصر أكبر شركات مراكز الاتصال لخدمة العملاء في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب البحر المتوسط، عن حاجتها إلى شغل موظفين خدمة عملاء للعمل فورًا بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، من حملة المؤهلات العليا، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة أكسيد مصر

مطلوب موظفين خدمة عملاء عربي وانجليزي.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وان يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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توفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 4500 جنية، حسب مستوى إجادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أرباح سنوية والعمل 8 ساعات يوميًا، ويومين إجازة أسبوعيًا، كما توجد فرص للترقي، وتأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف أكسيد مصر

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف شركة أكسيد” ثم التقديم بمقر الشركة بالقرية الزكية بمديمة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية/ واتس آب: 01551157959 / 01551157957 /01551155201