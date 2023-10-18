تراند اليوم : أسواق العثيم تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية

تعلن شركة أسواق العثيم من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من الخريجين، وذلك للعمل فورًا بفروع الشركة في “فيصل والهرم وحدائق الأهرام والنزهة وقباء وحدائق القبة ومدينة نصر والمقطم وأكتوبر والتجمع والدقي والمهندسين ومصر الجديدة والهرم ومدينة الفردوس والفسطاط والمعادي ومنشية البكري”، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة أسواق العثيم

مطلوب مديرين فروع. مطلوب مدير أغذية طازجة. مطلوب مشرف أغذية جافة. مطلوب مشرف كاشير. مطلوب كاشير مطلوب موظفين FMC. مطلوب محضر طلبات. مطلوب منسق ممرات. مطلوب بائعين عطارة. مطلوب بائعين خضار وفاكهة. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب بائعين مجمدات. مطلوب مشرف لحوم. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب مشرف بقالة. مطلوب موظفين امن. مطلوب سائقين فيسبا، ويشترط امتلاك فيسبا. مطلوب سائقين درجة ثانية. مطلوب مشرف تبريد وتكييف. مطلوب فني تبريد وتكييف. مطلوب مشرف صيانة كهرباء. مطلوب فني كهرباء. مطلوب مشرف دليفري. مطلوب موظفين نظافة.

الشروط والمزايا

أعلنت شركة أسواق العثيم على أن الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة خريجين، ويشترط توافر خبرة، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة.

وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، وتأمينات طبية والعمل 9 ساعات يوميًا، كما توجد فرص للترقي ودورات تدريبية.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على وظائف شركة أسواق العثيم

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المتاحة أعلاه، يرجى التقديم عبر التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أسواق العثيم” ثم الحضور إلى العنوان التالي: 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية أمام محطه مترو المطرية – بفرع العثيم، وذلك يوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01000871754 – 01000850351