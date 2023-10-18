تراند اليوم : وظائف خالية بشركة أسواق عبد العزيز لجميع المؤهلات

تعلن شركة أسواق عبد العزيز من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة بالقاهرة والتجمع الخامس ومدينة بدر ومدينة نصر، برواتب مزية وتأمينات، ونتطرق الآن إلى تفاصيل وشروط الوظائف وكيفية التقديم عليها، كالتالي:

وظائف شركة أسواق عبد العزيز

مطلوب تلي سيلز اجهزة.

مطلوب تلي سيلز منزلي.

مطلوب موظفين كنترول.

مطلوب مندوبين تسليم خارجي.

مطلوب عمال مخازن.

الشروط والمزايا

تعلن الشركة بان الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط التفرغ التام، ولا يشترط خبرة، وتوفر الشركة رواتب مجزية وفرص للترقي واجازات سنوية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة أسواق عبد العزيز

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف أسواق عبد العزيز“، ثم الحضور مباشرة إلى ملتقى التوظيف بالعنوان التالي: مركز شباب بيجام -القليوبية، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة على الأرقام التالية واتس آب: 01158886244