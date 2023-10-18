تراند اليوم : الحق قدم وظائف خالية بشركة ارابياتا للأغذية والمشروبات لجميع المؤهلات

شركة ارابياتا للأغذية والمشروبات وإدارة المطاعم تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم إليها، على النحو التالي:

وظائف شركة ارابياتا للأغذية والمشروبات

مطلوب محاسبين تكاليف. مطلوب محاسبين مالي. مطلوب كاشير. مطلوب مشرف وردية. مطلوب كابتن تلقي طلبات. مطلوب أعضاء فريق. مطلوب مساعدين شيف. مطلوب شيف شرقي. مطلوب مساعد شيف شاورما. مطلوب سائقين درجة ثانية. مطلوب فنيين صيانة معدات مطاعم. مطلوب فنين تبريد. مطلوب مندوبين توصيل طلبات. مطلوب مساعدين خباز بلدي. مطلوب استيوارد بدون مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات طلبة وخريجين، مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، والوظائف متاحة للجنسين، ويفضل خبرة في مجال الفاست فود، ويشترط حسن المظهر واللياقة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة مرتبات مجزية حسب كل وظيفة ووفقا للخبرات، كما توفر حوافز ومكافآت شهرية، وبدل انتقال لفروع القاهرة الجديد، وفرص للترقي، ووجبات يوميًا، وتبس، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

رابط التقديم على وظائف شركة ارابياتا

للتقديم على الوظائف، فقد أوضحت الشركة أن التقديم يتم من خلال التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ارابياتا” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مركز ارابياتا للتدريب – 22 شارع الصومال – الكوربة – مصر الجديد، وذلك يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وللاستفسار اتصل على الرقم التالي: 01002180868