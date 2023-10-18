تراند اليوم : هايبر ماركت فلامنجو يعلن عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات

تعلن سلاسل هايبر ماركت فلامنجو عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بفروع الشركة بالتجمع الخامس ومدينة بدر ومدينة نصر، لجميع المؤهلات، برواتب مجزية وتأمينات ومزايا أخرى، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على النحو الأتي:

وظائف هايبر ماركت فلامنجو

مطلوب مديرين أقسام. مطلوب كاشير. مطلوب خلف الكاشير. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب مساعد بقالين. مطلوب جزارين. مطلوب جزار افرنجي. مطلوب جزار مصنعات. مطلوب أفراد امن. مطلوب معدين طلبات. مطلوب دليفري. مطلوب سائقين درجة ثانية.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات، والتفرغ التام، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

توفر شركة فلامنجو مرتبات مجزية واجازات سنوية ويوم إجازة أسبوعيًا، وفرص للترقي، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف شركة فلامنجو

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف هايبر ماركت فلامنجو” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي: مركز شباب بيجام بالقليبوية، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، وللاستعلام يرجى التواصل واتس آب على الأرقام التالية: 01158886244