تراند اليوم : وظائف خالية بشركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية لجميع المؤهلات براتب 6000 جنية

تعلن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطةـ للعمل فورًا بالشركة، برواتب مجزية تبدأ من 4500 جنية إلى 6000 جنية، بالإضافة إلى حوافز وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها، كالاتي:

وظائف شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية

مطلوب عدد 2 مهندس ميكانيكا وكهرباء، براتب 6000 جنية.

مطلوب عدد 2 مهندس ميكاترونيكس براتب 6000 جنية.

مطلوب محاسبين من الجنسين، ويشترط خبرة، براتب 4500 جنية.

مطلوب سكرتيرة، براتب 4500 جنية.

مطلوب عدد 2 فني كهرباء براتب 4500 جنية.

مطلوب عدد 2 فني ميكانيكا براتب 4500 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهلات عليا ومتوسطة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية تصل إلى 6000 جنية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة أعلاه، يرجى إرسال السيرة الذاتية مرفق بها كافة البيانات والشهادات والخبرات المطلوبة، على واتس آب: 01227845174 – والحضور إلى العنوان التالي للمقابلات الشخصية: 2 عمارات العبور – صلاح سالم الدور الثاني.

أو التقديم من خلال وزارة القوى العاملة بمدينة نصر أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عبر تسجيل راغبي العمل.