تراند اليوم : شركة دانكن دونتس تعلن عن وظائف خالية للخريجين في جميع التخصصات

أعلنت شركة دانكن دونتس عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة في فروع التجمع والرحاب، للخريجين من جميع المؤهلات، عليا ومتوسطة وفوق متوسط، برواتب مجزية والعديد من المزايا، نتابع في السطور التالية تفاصيل الوظائف والتقديم كالتالي:

وظائف شركة دانكن دونتس

مطلوب باريستا، خبرة وبدون خبرة.

الشروط والمزايا

الوظائف متاحة للخريجين فقط من جميع المؤهلات، بحيث لا تقل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وان يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية وحوافز شهرية وتبس وبدل انتقال لمناطق التجمع والرحاب، والعمل بنظام الشيفتات 9 ساعات يوميًا، وكما توفر فرص للترقي، وتأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على وظائف شركة دانكن دونتس

لمن يرغب في التقديم على وظائف شركة دانكن دونتس، يرجى إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي “وظائف دانكن دونتس” ثم التقديم بالعنوان التالي: المبنى الإداري أعلى بنك إسكندرية بجوار سيتي ستارز مول – الدور السادس بمدينة نصر أول مكرم عبيد، وذلك يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة واتس آب: 01212874230