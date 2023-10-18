تراند اليوم : وظائف خالية بشركة مطاعم بازوكا لجميع المؤهلات من الخريجين والطلبة

تعلن شركة مطاعم بازوكا اند شوكلت، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة جميع المؤهلات من الخريجين والطلبة، للعمل بفروع الشركة السويس، وفى إطار ذلك نستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة مطاعم بازوكا اند شوكلت

مطلوب مدير مطعم.

مطلوب مساعد مدير مطعم.

مطلوب مشرف وردية.

مطلوب مشرف مطبخ.

مطلوب متدرب إداري بالمطعم.

مطلوب منسقين علاقات عملاء بالمطعم.

مطلوب أعضاء فريق خريجين وطلبة.

مطلوب فنيين صيانة.

الشروط والمزايا

الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة من الخريجين والطلبة، ويشترط أن لا يقل السن عن 18 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة، ويفضل خبرة في مجال مطاعم الفاست فود، مع تقديم موقع واضح من الخدمة العسكرية، ويشترط حسن المظهر واللباقة.

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وتوفر شركة بازوكا للعاملين مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى حوافز ومكافئات شهرية وبدل وجبة وفرص للترقي وفرص للسفر للعمل بفروع الشركة خارج مصر، كما توفر سكن للمغتربين أثناء فترة التدريب، وتصرف زي للعمل، بالإضافة إلى توفير التأمينات الطبية والاجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على وظائف شركة بازوكا اند شوكلت يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة مطاعم بازوكا” ثم الحضور إلى محافظه السويس – بجمعية شباب السويس الخيرية – شارع النمسا – أمام مول الصاوي أعلى محل الشريف للملابس – الدور الأول، وذلك يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية/واتس آب: 01278696120 – 01023100808