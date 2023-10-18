تراند اليوم : وظائف خالية بشركة روما بيتزا لجميع المؤهلات

تعلن شركة روما بيتزا عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لفروع التجمع والشروق، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط وكيفية التقديم عليها.

وظائف شركة روما بيتزا

مطلوب مديرين فروع، ويشترط خبرة في مجال العمل بحيث لا تقل عن 3 سنوات.

مطلوب مساعد مدير فرع، خبرة في مجال البيتزا.

مطلوب أعضاء فريق بيتزا.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وان لا يزيد الست عن 45 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، ويفضل خبرة في مجال العمل، ويشترط التفرغ التام.

وظائف أخرى: –

وتوفر شركة روما بيتزا للعاملين مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى حوافز شهرية، والعمل 9 ساعات، وتقدم فرص للترقي بعد 6 أشهر، واجازات سنوية، وتدريب مدفوع الأجر، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة روما بيتزا

للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة بشركة روما يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “من هنا” ثم الحضور إلى العنوان التالي: شارع 60 عبد الله العربي – الحي السابع بمدينة نصر أمام مطعم أبو رامي، وذلك يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 01149952175 – 01114400518