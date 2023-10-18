تراند اليوم : الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس

تعلن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، المسؤولة عن التخطيط والتوجيه والإشراف وتطوير مرافق وحدات تقديم الرعاية الصحية، والتي تشمل 25 مستشفى و 148 مستوصف، عن توافر وظائف إدارية وصحية شاغرة بعدد من مستشفيات القوات المسلحة، وذلك للجنسين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات، وأوضحت الإدارة أن العمل سيتم بمستشفيات القوات المسلحة بحفر الباطن ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ونتابع في السطور التالية عرض الوظائف المتاحة والشروط ورابط التقديم.

المسميات الوظيفية للخدمات الطبية للقوات المسلحة

رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، للعمل بحفر الباطن.

عدد 4 وظائف أخصائي أو أخصائية موارد بشرية، للعمل بحفر الباطن.

أخصائي نطق، بحفر الباطن.

عدد 13 ممرض أول، للعمل بمستشفى الملك فهد الطبي بالظهران.

صيدلية سريرية، للعمل بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب “خميس مشيط”.

أخصائي أشعة – القلب، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.

طبيب مقيم أول – أمراض الدم، للعمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

عدد 2 طبيب نائب أول، للعمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

الشروط العامة للتقديم

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات المطلوبة.

أن يجيد مهارات التواصل والاتصال.

أن يجيد استخدام تطبيقات الحاسب الألي.

مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

القدرة على العمل في فريق متعدد الثقافات.

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التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن التقديم على الوظائف متاح عبر بوابة التوظيف بالرابط التالي “وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة” وأن التقديم مستمر من اليوم وحتى تاريخ 10 أكتوبر 2023.