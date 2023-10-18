تراند اليوم : وظائف خالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات، وأوضحت انه بداء من اليوم الأحد سيتم تلقي طلبات التقديم حتى 15 أكتوبر 2023، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف والشروط وموعد التقديم

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

مطلوب مهندسين صيانة ميكانيكية، بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا.

مطلوب مهندسين مشروعات تخصص مدني.

مطلوب مهندسين شبكات تخصص اتصالات.

مطلوب مهندسين صيانة كهربائية تخصص كهرباء قوى.

مطلوب فنيين ميكانيكا وكهرباء وتشغيل وصرف وسلامة وصحة مهنية وصيانة حاسبات.

مطلوب أمين مخزن.

مطلوب أخصائي نظم معلومات، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس نظم معلومات أو علوم حاسب.

مطلوب سائقين معدات ثقيلة، مؤهلات متوسطة مناسبة ويشترط امتلاك رخصة قيادة درجة أولى.

مطلوب سائقين حاصل على رخصة قيادة مهنية، ولا يشترط مؤهل.

مطلوب عمال تشغيل مصاعد.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المناسب حسب كل وظيفة.

أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

اجتياز الاختبارات المقررة والكشف الطبي.

تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

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الأوراق والمستندات المطلوبة

تقديم صورة شهادة المؤهل.

الموقف من التجنيد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة رخصة القيادة سارية.

عدد 2 صورة شخصية.

وضع جميع المستندات في ملف شامل لكود التقديم للوظائف المعلنة.

أخر موعد للتقديم:

أعلنت الشركة أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 8 أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر 2023، ويتم التقديم ببطاقة الرقم القومي للمتقدم بالعنوان التالي: مركز مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس.