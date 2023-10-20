6361 فرصة عمل.. وزارة العمل تعلن عن النشرة القومية للتشغيل النصف شهرية لشهر أكتوبر 2023 لجميع المؤهلات

تعلن وزارة القوى العاملة عن الآف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، حيث أعلنت توافر عدد 6361 فرصة عمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وذوي الهمم، وذلك للعمل فورًا بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص.

وقد أوضحت أن الوظائف مقدمة من 45 شركة بالقطاع الخاص على مستوى 12 محافظة، برواتب مجزية تبدأ من الحد الأدنى للأجور إلى 15000 جنية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية، وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف خلال شهر أكتوبر الجاري.

النشرة القومية للتشغيل النصف شهرية لشهر أكتوبر 2023

وقد شملت الوظائف المتاحة جميع التخصصات وكافة المؤهلات، حيث تتوافر وظائف مهندسين في مختلف التخصصات وعمال إنتاج وأفراد امن وعمال مخازن وفنيين وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات وتسويق ومحصلين وسائقين ومندوبين توزيع ووظائف فندقية وعمال وحرفيين وخياطة وعمال خدمات وغيرها من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وتضم الوظائف نسبة الـ 5% من ذوي الهمم، وأوضحت الوزارة أن العمل على مستوى 12 محافظة وهي كالتالي “القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والقليوبية واسيوط وأسوان وقنا وسوهاج والغربية ودمياط والدقهلية”.

ونستعرض الآن على مصر فايف إعلانات وظائف النشرة القومية للتشغيل النصف شهرية لشهر أكتوبر 2023

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إعلانات وظائف نشرة التوظيف النصف شهرية لشهر أكتوبر 2023

للتقديم على وظائف النشرة القومية للتشغيل

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح خلال شهر أكتوبر 2023 الجاري، من خلال وزارة القوى العاملة أو عبر كافة المديريات ومكاتب العمل التابعة لها بمختلف المحافظات.