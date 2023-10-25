انتهزوا الفرصة.. وظائف خالية بهيئة موانئ البحر الأحمر لجميع المؤهلات

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات، لجميع المؤهلات، وقد أوضحت أن العمل بعقود مؤقته، للعمل بالوحدات البحرية بالهيئة، وأوضحت الهيئة بان التقديم متاح من اليوم وحتى 21 نوفمبر 2023، ونتابع الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم.

وظائف الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

مطلوب ربان قاطرة أعالي البحار.

مطلوب مهندس ميكانيكي.

مطلوب مهندسين كهرباء.

مطلوب فنيين ميكانيكا.

مطلوب كهربائي.

مطلوب ميكانيكي بحري.

مطلوب بحري.

الشروط العامة

أن يكون المقدم حاصل على بكالوريوس هندسة بالنسبة لوظائف المهندسين في التخصصات المطلوبة

أن يكون حاصل على مؤهل متوسط مناسب لوظائف الفنيين

أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة وصادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

أن لا يزيد السن عن 45 سنة.

المستندات المطلوبة

صورة المؤهل العلمي.

شهادات الخبرة معتمدة إن وجدت.

ترخيص مزاولة مهنة ساري من الجهات المختصة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

صورة شهادة الميلاد.

صورة شخصية حديثة.

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كيفية التقديم على وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر

أوضحت الهيئة أن على من يتوافر به الشروط الطلوبة، أن يقدم الطلبات باسم السيد اللواء المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النموذج المعد لذلك، على الإيميل التالي [email protected] أو التقديم شخصيًا بمقر الهيئة، وأخر موعد لتلقي الطلبات 21 نوفمبر 2023.