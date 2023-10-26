وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين لحملة الثانوية العامة والدبلوم

أعلنت وزارة الدفاع عن طرح وظائف جديدة للجنسين، في رتبتي جندي ورقيب، وذلك لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس من السعوديين، حيث تسعى الوزارة إلى ضم الكوادر من أبناء المملكة، لتعزيز قدراتها العسكرية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفى إطار ذلك نستعرض الآن الشروط ورابط التقديم كالتالي:

الشروط العامة

أن يكون المتقدم أو المتقدة سعودي الأصل والمنشأ.

أن يكون لائق طبيا.

أن لا يكون موظفًا بأي جهة حكومية.

أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

أن لا يقل السن عن 18 عاما.

أن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للرجال، 155 سم للنساء.

أن يمتلك المهارات المؤهلة والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدني.

أن تحمل المتقدم بطاقة هوية وطنية مستقلة.

الا يكون قد سبق فصلة من إحدى القطاعات العسكرية.

أن لا يكون قد سبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز الاختبارات المحددة.

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رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع

أوضحت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، أن التقديم على وظائف رتبتي “رقيب حتى جندي” ستتاح على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي “وظائف وزارة الدفاع” وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 ربيع الثاني 1445هـ، ويستمر التقديم حتى الخميس الموافق 25 ربيع الثاني 1445 هـ.