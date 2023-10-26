القاهرة لتكرير البترول تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للعمل بالعاشر من رمضان

تعلن شركة القاهرة لتكرير البترول عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات “عليا ومتوسطة وفوق متوسط وبدون مؤهل” لشغل وظائف فنيين وسائقين وعمال، للعمل بموقع الشركة بالعاشر من رمضان، ونتعرف الآن على تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها، على النحو التالي:

وظائف شركة القاهرة لتكرير البترول

مطلوب أمين مخزن.

مطلوب فنيين صيانة ميكانيكا.

مطلوب سائقين كلارك ريتش تراك.

مطلوب عمال مساعدين فني.

مطلوب عمال خدمات.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط وبدون مؤهل، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل، ويفضل أن يكون المتقدم من أبناء قويسنا وبنها ومنيا القمح، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة.

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وتوفر الشركة رواتب مجزي وإضافي، بالإضافة إلى مواصلات وسكن، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية.

كيفية التقديم على وظائف شركة القاهرة لتكرير البترول

التقديم يتم من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة القاهرة لتكرير البترول“.