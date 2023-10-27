مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة ناسيتا لجميع المؤهلات

تعلن شركة ناسيتا من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة، لجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة في شبرا وروض الفرج، حيث تطلب الشركة سائقين ومندوبين سائقين، برواتب مجزية وتأمينات ومزايا أخرى، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف والتقديم كالتالي:

وظائف شركة ناسيتا

مطلوب سائقين رخصة مهنية درجة أولى وثانية.

مطلوب مندوبين سائقين رخصة ثالثة.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات، ويفضل الخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 43 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وان يكون حسن المظهر.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية وحوافز كل 3 أشهر، كما توفر زيادات سنوية وبدل انتقال، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف الشاغرة بشركة ناسيتا، يرجى إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر استمارة التوظيف بالرابط التالية “وظائف شركة ناسيتا” ثم الحضور إلى العنوان التالي: 15 أ -شارع 26 يوليو -وسط البلد بجوار حلواني العبد وصيدلية دكتور مايكل مجدي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 01121278881