 هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف مندوب مساعد.. تعرف على شروط القبول ومواعيد التقديم

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن وظائف خالية للخريجين الجدد من دفعة 2023، لشغل وظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجين كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، وخلال السطور التالية نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم كالتالي:

الشروط المطلوبة للقبول

أوضحت هيئة قضايا الدولة عدة اشتراطات لقبول طلبات المتقدم لشغل وظائف مندوب مساعد، وهي كالتالي:

تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

أن لا يزيد السن عن 30 سنة.

أن تتوافر به كافة الأهلية والكفاءة لشغل الوظيفة.

أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة.

اللياقة الطبية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة قضايا الدولة

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة ضوئية من شهادة المؤهل.

أصل إيصال دفع مقابل الملف.

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مواعيد سحب والتقديم على وظائف هيئة قضايا الدولة

أوضحت الهيئة أن التقديم على الوظائف يتم من خلال التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالرابط التالي “وظائف هيئة قضايا الدولة” ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، ويستمر حتى يوم 23 نوفمبر 2023.

على أن يتم سحب ملفات التقديم في الفترة من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 حتى الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، وتسحب الملفات من مقر نادي مستشار قضايا الدولة بالعنوان التالي: شارع أبو الفدا – الزمالك – القاهرة، ويتم التقديم وسحب الملفات نظير مبلغ قدره 1200 جنيه، وتدفع مصاريف سحب الملف وفقا لما حددته هيئة قضايا الدولة، والاحتفاظ بإيصال السداد، لتقديمه مع الأوراق المطلوبة الأخرى، على أن تقدم الملفات مستوفاه كافة المستندات المطلوبة وفى الأوقات المحددة.