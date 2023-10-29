وظائف خالية بشركة كابيتال للتطوير العقاري براتب 7500 جنية

تعلن شركة كابيتال للتطوير العقاري عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من حملة المؤهلات العليا، للعمل فورًا بمواقع الشركة بالتجمع الخامس الحي الأول، برواتب مجزية تبدأ من 6500 جنية إلى 7500 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة كابيتال للتطوير العقاري

مطلوب استشاري أول مبيعات، مؤهلات عليا.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا وان لا يزيد السن عن 30 سنة، أن يمتلك خبرة في مجال مبيعات التطوير العقاري.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 6500 جنية إلى 7500 جنية، بالإضافة إلى عمولات، ويوم إجازة في الأسبوع، والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة كابيتال للتطوير العقاري

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة كابيتال للتطوير العقاري” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01154792212