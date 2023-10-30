الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، عن طرح (58) وظيفة متنوعة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 17 وظيفة لاتتطلب خبرة) ، للعمل في عدة مدن بالمملكة وهي مدن الرياض، جدة ، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء. وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الشاغرة تشمل الوظائف الشاغرة مجالات العمل التالية: وظائف إدارية

وظائف سائقين

وظائف تقنية

وظائف فنية

وظائف هندسية

وظائف صحية شروط التقديم العامة للوظائف الشاغرة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة(الثانوية العامة، الدبلوم، لبكالوريوس فأعلى )

ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا طبيًا. طريقة التقديم يمكن للراغبين ممن تتوفر فيهم شروط ومتطلبات الوظيفة الملائمة التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني واختيار الوظيفة

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