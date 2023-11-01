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أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغل وظائف مستخدم بمسمى عامل تجهيز (رجال) حسب الشروط التالية:

المسمى الوظيفي

عامل تجهيز

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ضوابط التقديم

– التسجيل بمنصة ساعد.
– أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة ساعد.
– التأكد من قراءة كافة التعليمات لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.
– تحمل جميع المسؤولية لأي بيانات تم إضافتها أو مستندات تم إرفاقها.

ملاحظة:

– ستقوم جهة العمل بالإعلان عن اسم المقبول عبر مواقعها لذا تهيب الأمانة ضرورة متابعة بوابات الأمانة الإلكترونية.

طريقة التقديم:

التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 1445/4/16هـ (الموافق 2023/10/31م) عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/4/20هـ (الموافق 2023/11/4م).

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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