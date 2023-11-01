إعلان وظائف مجموعة صيدليات سيف للمؤهلات العليا والدبلومات من الجنسين

تعلن مجموعة صيدليات سيف عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف الفروع، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسطة، ونتابع الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف:

وظائف صيدليات سيف

مطلوب صيادلة، بكالوريوس صيدلة، خبرة وبدون.

مطلوب صيادلة كول سنتر، ويشترط خبرة.

مطلوب موظفين تجميل داخل الفروع، مؤهلات متوسطة.

مطلوب موظفين كول سنتر، مؤهلات عليا.

مطلوب موظفين امن، مؤهلات متوسطة.

مطلوب دليفري، مؤهل متوسط، ويشترط امتلاك ماكينة.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، من الجنسين، كما يتم قبول الصيادلة المكلفين، ويشترط تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

تقدم صيدليات سيف للعاملين بها رواتب مجزية حسب كل وظيفة، كما توفر فرص للترقي ويوم إجازة في الأسبوع، بالإضافة إلى توفير تأمينات اجتماعية وطبية وتامين على الحياة.

أماكن العمل:

أوضحت مجموعة صيدليات سيف عن توافر عدد من الوظائف للعمل بالفروع التالية “القاهرة والجيزة والشروق والتجمع والعبور والشيخ زايد ومدينة نصر ومصر الجديدة والمهندسين ووسط البلد وشبرا”.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف الموضحة أعلاه يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف صيدليات سيف” ثم الحضور إلى العنوان التالي: 11 شارع احمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، وذلك يوم الأربعاء والخميس الموافق 8 و 9 نوفمبر 2023، وللاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية /واتس آب: 01211173801 – 01207066887