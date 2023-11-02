وزارة الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن.. تعرف على شروط ومميزات وموعد التقديم

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، وأتاحت الوزارة رابط إلكتروني للراغبين في التقدم لاجتياز الاختبارات المقررة، ونوضح الآن شروط ومميزات ورابط التقديم كالتالي:

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن لا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحريات أو مخلة بالشرف.

أن يكون مستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية.

آلا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، بحكم تأديبي نهائي.

آلا يكون مجندًا بالقوات المسلحة.

آلا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

أن لا يقل الطول عن 170 سم للذكور، وعن 160 سم للإناث.

مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023

يحصل الطالب بالمعهد على مكافئات شهرية طوال فترة الدراسة.

يحق للطلبة الاستفادة من الخدمات الطبية طوال فترة الدراسة.

الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة طوال فترة الدراسة بالمعهد.

يحصل الأوائل على جوائز مادية ومعنوية.

يحق للدراسين الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

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رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

أتاحت وزارة الداخلية للراغبين في التقديم في الدفعة الجديدة من معاوني الأمن 2023، رابط للتقديم عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، من خلال الرابط التالي “قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن 2023” ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، وتبدأ اختبارات القبول اعتبارًا من يوم 11 نوفمبر الجاري، وذل بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي كالتالي: