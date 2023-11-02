مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

تعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من حملة شهادات البكالوريوس فأعلى، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم كالتالي: وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مطلوب مسئول تدقيق إداري، لأعداد التقارير الربع سنوية عن كافة أداء المراجعة، وأجراء مراجعات لكافة القضايا، والعقود والاتفاقيات الموقعة من قبل إدارة المستشفى. الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية “إدارة المستشفيات أو الأعمال”.

توافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

خبرة في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات. وظائف أخرى: – كيفية التقديم على الوظائف للتقديم على الوظائف أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني بالموقع الرسمي بالرابط التالي “وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون” ويستمر التقديم حتى 23 ربيع آخر 1445هـ.

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