براتب 5500 جنية وظائف خالية بشركة فرينش سبيريت “مطاعم Laduree” للخريجين

تعلن شركة فرينش سبيريت المالكة لمطاعم Laduree عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفروع الشركة في الهرم وأكتوبر والتجمع، براتب يبدأ من 3800 جنية إلى 5500 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة فرينش سبيريت “مطاعم Laduree”

مطلوب استيوارد، ولا يشترط مؤهل.

مطلوب ويتر، مؤهلات عليا ومتوسطة.

مطلوب هوستس، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة من الخريجين، وان يجيد اللغة الإنجليزية وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3800 جنية إلى 5500 جنية، بالإضافة إلى تيبس كل 15 يوم، واجازات أسبوعية وسنوية، والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف المطلوبة

للتقديم على الوظائف المذكور أعلاه، يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة فرينش سبيريت” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى التواصل من خلال الأرقام التالية / واتس آب: 01159817751