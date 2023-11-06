لجميع المؤهلات والطلبة.. بادر بالتقديم وظائف خالية بشركة جملة ماركت برواتب مجزية

تعلن شركة جملة ماركت إحدى أكبر شركات بيع وتوزيع المواد الغذائية والمعلبات في مصر، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بفروع الشركة المختلفة، لجميع المؤهلات والطلبة، برواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، ونتعرف الآن على تفاصيل وشروط الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف المعلنة كالتالي:

وظائف شركة جملة ماركت

مطلوب مساعد كاشير. مطلوب مشرفين خدمة عملاء. مطلوب موظفي بيع مباشر. مطلوب مسئول مخازن. مطلوب شيفات. مطلوب موظفين امن. مطلوب جزار بلدي. مطلوب موظفي خدمات عامة. مطلوب فنيين صيانة “سباك وحداد وكهرباء وتبريد وتكييف”.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، كما يتم قبول الطلبة، ولا يشترط مؤهل لوظائف الخدمات العامة، كما يشترط تقديم موقف واضح بالنسبة للخدمة العسكرية.

وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية، وفرص للترقي وتأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة جملة ماركت

للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة، فقد أوضحت الشركة أن التقديم يتم من خلال التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جملة ماركت” ثم الحضور مباشرة للتقديم بالعناوين التالية: