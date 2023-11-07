شركة برايم جروب تتيح وظائف خالية للشباب من جميع المؤهلات

أعلنت شركة برايم جروب عن توافر عدد من الوظائف الخالية للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورًا بفروع العمل في أسيوط الجديدة وبني سويف والمنيا، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط والوظائف كالتالي:

وظائف شركة برايم جروب

مطلوب مندوبين مبيعات مؤهلات عليا.

مطلوب أمين مخزن مؤهلات عليا.

مطلوب سائقين درجة ثانية وثالثة، يجيد القراءة والكتابة ولا يشترط مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، وان لا يزيد السن عن 30 لوظائف المندوبين وأمين مخزن، وان لا يزيد عن 37 سنة، لوظائف السائقين، كما يشترط تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والتفرغ التام.

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وتوفر الشركة مرتبات مجزية، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، وكما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف شركة برايم جروب

للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة برايم جروب” وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية/واتس آب: 01112505425