وظائف خالية بشركة ايفا لمستحضرات التجميل للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة ايفا لمستحضرات التجميل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة للعمل بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، برواتب مجزية وحوافز وتأمينات، ونقدم الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف طريقة التقديم إليها كالتالي:

وظائف شركة ايفا لمستحضرات التجميل

مطلوب عمال إنتاج.

مطلوب أفراد امن.

مطلوب فنيين صيانة ميكانيكا، ويشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يكون من سكان القاهرة والجيزة، ويقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتوفر الشركة العديد من المزايا من رواتب مجزية وحوافز شهرية، ووسائل مواصلات، بالإضافة إلى وجبات يوميا، وتأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين يرجى التقديم من خلال التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة ايفا لمستحضرات التجميل” وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية / واتس آب: 01064006766