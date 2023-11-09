وظائف خالية بشركة فتح الله بيت الجملة لجميع المؤهلات

أعلنت شركة فتح الله بيت الجملة من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل بفروع الشركة، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة فتح الله بيت الجملة

مطلوب منسق ممرات، مؤهلات عليا ومتوسطة.

مطلوب أفراد امن، مؤهل متوسط.

مطلوب كاشير، مؤهلات عليا.

مطلب محضر طلبات، مؤهلات عليا.

مطلوب مسئول استلامات، مؤهلات عليا.

مطلوب مراقب مخزون، مؤهلات عليا.

مطلوب أخصائي تسويق، مؤهلات عليا.

مطلوب بائعين جزارة وبقالة وخضار وفاكهة وعطارة، مؤهلات متوسطة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وموقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية ووجبات غذائية وتارجت شهري.

للتقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة فتح الله بيت الجملة” ثم الحضور إلى العنوان التالي: نادي الشرقية الرياضي، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.