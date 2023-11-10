براتب 7000 جنية| وظائف خالية بشركة تاج الملوك للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات

تاج الملوك للصناعات الغذائية تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة في القاهرة والجيزة والفيوم والمنصورة والمنيا، برواتب مجزية تصل إلى 7000 جنية، وفي إطار توفير أحدث الوظائف اليومية نقدم الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم:

وظائف شركة تاج الملوك

مطلوب مناديب مبيعات خارجية، يشترط رخصة قيادة، براتب 7000 جنية، بالإضافة إلى عمولة.

مطلوب ميكانيكي سيارات، ويشترط خبرة.

مطلوب ميكانيكي ديزل، ويشترط توافر خبرة في مجال العمل.

مطلوب ميكانيكي بنزين، ويشترط خبرة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وان يمتلك رخصة قيادة وذلك لوظائف مندوب، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ويفضل أن يكون من أبناء محافظة القاهرة أو الجيزة.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزيو حسب الخبرة، وأرباح سنوية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة.

للتقديم على وظائف شركة تاج الملوك

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مناديب مبيعات خارجية “وللتقديم على “وظائف فني ميكانيكي” وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية / واتس آب: 01103313123 – 01015222720