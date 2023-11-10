وظائف خالية بشركة البان زاهر للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة البان زاهر، إحدى أكبر المصانع العاملة في منتجات الألبان والآيس كريم والمخبوزات، منذ أكثر من 45 سنة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، وذلك للعمل بفرع الشركة بالمرج شارع مؤسسة الزكاة، ونستعرض الآن من خلال موقع مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة البان زاهر لجميع المؤهلات

مطلوب مساعد شيف مخبوزات، خبرة في مجال العمل. مطلوب أفراد امن إداري، ويشترط السن أن لا يقل عن 50 سنة. مطلوب ساقين رخصة مهنية ثالثة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن الشهادة الإعدادية. مطلو بعمال إنتاج أقسام أجبان والبان وثلاجة. مطلوب عمال مخازن. مطلوب عمال خدمات. مطلوب صنايعي زبادي. مطلوب شيف حلويات ألبان. مطلوب صنايعي أجبان “براميلي – إسطمبولى”. مطلوب مساعد شيف جبنه رومي. مطلوب عامل صيانة مؤهل متوسط.

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الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل أصحاب الخبرات في مجال العمل بحيث لا تقل عن 6 اشهر، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، كما يشترط التفرغ التام، وتحديد موقف الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور، وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، ويوم إجازة أسبوعيًا، و سكن للعمال المغتربين عدا الأمن.

كيفية التقديم على وظائف شركة البان زاهر

ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المقدمة من شركة البان زاهر والمعلنة أعلاه، يرجى التسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي “وظائف شركة البان زاهر“وذلك للوظائف من “1 إلى 6” وللتقديم على الوظائف من “7 إلى 11” عبر الرباط التالي “من هنا” من وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01150275211.