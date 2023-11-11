وزارة العمل تعلن عن 5931 وظيفة شاغرة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

في إعلان هام، أعلنت وزارة العمل عن توفر 5931 وظيفة شاغرة في عدد من المحافظات بمصر، وتتضمن هذه الوظائف تخصصات متنوعة مثل مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيادلة، وعمال إنتاج، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وتتميز هذه الوظائف برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، وتشمل تأمينًا صحيًا واجتماعيًا للموظفين المقبولين، وتأتي هذه الفرصة في إطار نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع خاص في المحافظات المختلفة.

يمكن للمهتمين بالتقدم لهذه الوظائف زيارة وزارة العمل في شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات وتقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وقد أكد حسن شحاتة وزير العمل أهمية توفير فرص العمل والتأكد من الدقة والمصداقية في تعامل صاحب العمل مع العاملين، كما أشار إلى أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتوفير شباب مؤهل ومدرب لسوق العمل.

يشترط أن يتم تقديم الطلبات لشغل هذه الوظائف قبل نهاية نوفمبر 2023، وسيتم النظر في جميع الطلبات المقدمة وفقًا للمعايير المحددة من قبل الوزارة.