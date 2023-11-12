صيدليات العزبي تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات

تعلن مجموعة صيدليات العزبي عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، برواتب مجزية تبدأ من 3250 جنية إلى 5000 جنيه، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم كالتالي:

وظائف صيدليات العزبي

مطلوب عدد 50 صيدلي، بكالوريوس صيدلة خبرة لا تقل عن 6 شهور.

مطلوب عدد 50 مساعد صيدلي براتب 4000 جنية.

مطلوب عدد 50 دليفري، براتب 5000 جنية، ويشترط امتلاك دراجة بخارية.

مطلوب عدد 40 موظف خدمات معاونة، امن ونظافة، براتب 3500 جنية.

مطلوب عدد 10 عمال نظافة بالمخازن، براتب 3500 جنية.

مطلوب عدد 25 محضر طلبيات بالمخازن براتب 3250 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ووان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقديم مواقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

وتقدم المجموعة رواتب مجزية تصل إلى 5000 جنية، بالإضافة إلى حوافز وبدل مواصلات لفرعي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والعمل 8 ساعات يوميًا، وكما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على وظائف صيدليات العزبي

للتقديم على الوظائف المتاحة يرجى التقديم بالعنوان التالي: 6ج تقسيم فهمي خلف الرقابة الإدارية شارع النزهة – بمدينة نصر، أو من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو التقديم شخصيًا بوزارة القوى العاملة والهجرة أو من خلال المديريات ومكاتب العمل التابعة لها في مختلف المحافظات، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 01143430091 – 01146000358