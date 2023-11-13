وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة نجران، عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة “أستاذ مساعد”، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ.

وظائف جامعة نجران:

– أمن المعلومات (نساء).

– أمن البرمجيات (نساء).

– أمن الشبكات (نساء).

– العقاقير (نساء).

– الكيمياء الصيدلية (نساء).

– تمريض باطني وجراحي (للجنسين).

– تمريض الأطفال (للجنسين).

– تمريض صحة عامة وصحة مجتمع (نساء).

– تمريض الأمومة (نساء).

– عمارة (نساء).

– تصميم داخلي (نساء).

– إصلاح الأسنان (نساء).

– الاستعاضة السنية (نساء).

– صحة أسنان المجتمع (نساء).

– طب الفم (نساء).

– العلاج الطبيعي العلوم الأساسية (نساء).

– العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها (نساء).

– العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العظمي وجراحتها (نساء).

– العلاج الطبيعي [أمراض الباطنة للمسنين (نساء).

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موعد التقديم:

متاح حاليا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.

رابط التقديم

يمكن التقديم على وظائف جامعة نجران من خلال الرابط التالي “ اضغط هنا“.