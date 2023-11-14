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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف إدارية شاغرة في مجال المحاسبة بمدينة الرياض، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف كما يلي:
الوظائف المتاحة في الهيئة:
1- محلل مصروفات:
– إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصروفات، ومتابعة المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذها وتحقيق عملياتها، ومراجعة طلبات الوحدات التنظيمية المرتبطة بها.
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2- محاسب:
إعداد وتنظيم مستندات الصرف، وإعداد القيود المحاسبية وتسجيل العمليات المالية بالسجلات وتدقيق حسابات البنوك وإعداد التسويات اللازمة وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالنفقات وحفظها.
التخصصات المطلوبة:
– المحاسبة.
موعد وطريقة التقديم:
– يمكن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدءا من تاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): “اضغط هنا”.