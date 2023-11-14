شكرا لقرائتكم الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 52 وظيفة في 7 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر (52 وظيفة) في عدة مناطق بالمملكة (خميس مشيط، الظهران، جدة، الطائف، نجران، المدينة المنورة، حفر الباطن)، لحملة (دبلوم فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي أو فني تخطيط كهربائية القلب.

– فني الصيانة الوقائية.

– أخصائي سلامة.

– أخصائي عقود.

– طبيب استشاري قلب.

– أخصائي قلب.

– فني تجبير بالجبس.

– فني أشعة.

– طبيب نائب طوارئ.

– استشاري أمراض صدرية.

– فني مكافحه العدوى. قد يهمّك أيضاً – وغيرها من الوظائف. أماكن العمل: – خميس مشيط.

– الظهران.

– جدة.

– الطائف.

– نجران.

– المدينة المنورة.

– حفر الباطن. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا