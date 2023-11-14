وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم إدارة المشاريع والمحافظ.

– أخصائي تقني أنظمة الاتصالات.

– مدير توريد المواد.

– أخصائي الإجراءات.

– محلل الامتثال ورضا العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)