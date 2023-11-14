دومتي للصناعات الغذائية تعلن عن وظائف شاغرة براتب يبدأ من 7000 جنية

تعلن شركة دومتي للصناعات الغذائية عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة من أخصائيين مبيعات، مؤهلات عليا، للعمل فورًا بفروع الشركة بمختلف المحافظات، برواتب مجزية تبدأ من 7000 جنية، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف عرض تفاصيل وشروط الوظائف وطرق التقدم إليها على النحو التالي:

وظائف شركة دومتي للصناعات الغذائية

مطلوب أخصائيين مبيعات، مؤهلات عليا، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة.

مطلوب سائقين مبيعات، مؤهلات متوسطة.

الشرط والمزايا

يشترط للراغبين جميع المؤهلات، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 30 سنة بالنسبة لوظائف أخصائي مبيعات، وان لا يزيد السن عن 40 سنة بالنسبة لوظائف السائقين، كما يشترط التفرغ التام، وتقديم موقف واضح من التجنيد.

وظائف أخرى: –

توفر شركة دومتي للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 5500 جنيه الى 7000 جنية، بالإضافة إلى أرباح سنوية، وبدل مواصلات وتدريب مدفوع الأجر، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على وظائف شركة دومتي

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة دومتي للصناعات الغذائية” ثم الحضور إلى العنوان التالي: 5 بني عامر- شارع مراد – شركة دومتي الدور الثاني – أول شارع عمر أفندي بالجيزة، وذلك يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01066860616 – 01060653332