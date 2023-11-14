شكرا لقرائتكم 135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر أكثر من 135 وظيفة شاغرة، لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة).

المؤهلات المطلوبة

– الشهادة الابتدائية.

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– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– يمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.