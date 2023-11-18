برواتب تصل إلى 40000 جنية.. وزارة العمل تعلن عن 7376 فرصة عمل بالنشرة القومية للتشغيل لشهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر 7376 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وتتناسب مع كافة المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط وبدون مؤهل، ولذوي الهمم، للعمل فورًا بمختلف الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية، برواتب مجزية تبدأ من 3000 جنية حتى 40000 جنية، بالإضافة إلى توفير التأمينات الطبية والاجتماعية وغيرها من المزايا.

وظائف النشرة القومية للتشغيل لشهر نوفمبر 2023

فقد أعلنت الوزارة عن توافر الوظائف في عدد 75 شركة كبرى بالقطاع الخاص، في 15 محافظة “القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والوادي الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية”، وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف يتم ابتداء من اليوم وطوال شهر نوفمبر 2023.

الوظائف المطلوبة:

كما أوضحت الوزارة في بيانها أن الوظائف المتاحة تشمل مختلف التخصصات من “صيدلي، ومساعد صيدلي، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع، ومعلمين جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة” وغيرها من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات.

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بالصور إعلانات وظائف النشرة القومية للتشغيل لشهر نوفمبر 2023

كيفية التقديم على وظائف النشرة القومية للتشغيل

إشارات الوزارة أن التقديم على وظائف النشرة القومية للتشغيل يبدأ من اليوم وطوال شهر نوفمبر 2023، على أن يتم التقديم بمقر الوزارة بمدينة نصر بالعنوان التالي: 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، تليفون: 22609354 – 22403571، أو من خلال كافة المديريات ومكاتب العمل التابع لها بمختلف المحافظات، أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر تسجيل راغبي العمل، أو من خلال الاتصال على الأرقام الموجودة بالإعلان.