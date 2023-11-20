جهاز رعاية وتشغيل الشباب يعلن عن وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة للعمل فورا بشركة جرين لاند ترافيل

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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بشركة جرين لاند ترافيل، وفي السطور التالية نتابع عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:
وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب
- مطلوب سائقين رخصة أولى وثانية، ولا يشترط سن.
- مطلوب ميكانيكي.
- مطلوب مساعد ميكانيكي.
- مطلوب عامل غسيل سيارات.
الشروط والمزايا
يشترط مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل، ولا يشترط سنة، والعمل من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، وتقدم الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية.
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كيفية التقديم على الوظائف المطلوبة
أوضحت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، أن التقديم متاح من خلال الحضور شخصيًا إلى مقر الجهاز بالعنوان التالي: 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، أو الاتصال على الأرقام التالية: 35720825 – 35711198
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