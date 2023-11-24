مطلوب امن إداري للعمل فورا بشركة كانستارز للأمن لحملة الإعدادية والمؤهلات المتوسطة

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تعلن شركة كانستارز للأمن والحراسة عن حاجتها إلى شغل أفراد امن إداري للعمل فورا بمواقع الشركة برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 4000 جنية، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والإعدادية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:
وظائف شركة كانستارز للأمن والحراسة
مطلوب امن إداري للعمل بالمواقع التالية:
- شركة إدارية بالقطامية براتب 3650 جنية، العمل 5 أيام بالأسبوع وتوفر الشركة مواصلات من العباسية.
- شركة إدارية بالتجمع الخامس براتب 4000 جنية، وتوفر سكن ومواصلات.
- شركة اتصالات كبرى بمدينة نصر براتب 3500 جنية.
- كمبوند سكني بالمعادي براتب 4000 جنية.
- شركة اتصالات بأكتوبر براتب 4000 جنية، بالإضافة إلى مواصلات.
- مصانع بأكتوبر براتب 3500 جنية بالإضافة إلى سكن مجهز.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يقل المؤهل عن الإعدادية، وان لا يزيد السن عن 55 سنة، وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية، واجازات سنوية وأسبوعية، كما توفر ترقيات وحوافز ودورات تدريبية ويونيفورم مجانا، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
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التقديم على الوظائف
لمن يرغب يرجى التقديم عبر التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “شركة كانستارز للأمن” ثم الحضور شخصيًا إلى العنوان التالي: 13 شارع احمد فهيم بالحي السابع بمدينة نصر – أمام مطعم أبو رامي، وللاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية: 01119173698
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