وظائف خالية بشركة مطاعم موري انترناشونال للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة مطاعم موري انترناشونال، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بفروع مدينتي وأكتوبر ومصر الجديدة والتجمع ومدينة نصر، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تصل إلى 4000 جنية وتأمينات طبية واجتماعية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة مطاعم موري إنترناشونال

مطلوب ويتر مؤهل متوسط. مطلوب باريستا. مطلوب شيف. مطلوب كاشير. مطلوب خدمة عملاء.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين ألّا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة مرتبات مجزية تبدأ من 3000 جنية إلى 4000 جنية، بالإضافة إلى حوافز 12%، وتبس فري، والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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طريقة التقديم على وظائف شركة مطاعم موري إنترناشونال

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة بشركة مطاعم موري انترناشونال، يرجى التقديم من خلال الرابط التالي “وظائف موري انترناشونال” عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة، ثم الحضور إلى العنوان التالي: إدارة موري إنترناشيونال – ذاديستريكت -25 وادي دجله شيراتون المطار بجوار لولو ماركت، وذلك يوم الأربعاء والخميس الموافق 29 و30 نوفمبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01283347177