شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمستشفى الموسى التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس الطب الحيوي.

– أخصائي تعقيم.

– مساعد مشرف المستودعات.

– مسؤول مستودع.

– موظف الرفض الطبي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)