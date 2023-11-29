شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الدمام، ورابغ، وجدة.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق مشروع (الدمام).

– مشرف الأفراد والثقافة (رابغ).

– مشرف المشتريات (جدة).

– أخصائي تطوير البائعين (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)