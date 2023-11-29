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وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الدمام، ورابغ، وجدة.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق مشروع (الدمام).

– مشرف الأفراد والثقافة (رابغ).

– مشرف المشتريات (جدة).

– أخصائي تطوير البائعين (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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